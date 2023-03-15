Наука и технологии
09:58, 15 марта 2023
1 мин.

Sony представила камеру с проекцией картинки на сетчатку глаза

И это не просто технология ради пустого хвастовства

Компания Sony, совместно с QD Laser, представила специальную версию цифровой камеры DSC-HX99.

Sony представила камеру с проекцией картинки на сетчатку глаза

Фото: NotebookCheck.com

Новинка может похвастаться проекционным модулем, способным передавать изображение непосредственно на сетчатку глаза. Внедрена эта технология была в первую очередь для того, чтобы пользователи с проблемами зрения также могли воспользоваться камерой.

Сообщается, что компактный проектор Retissa Neoviewer, устанавливаемый на камеру, способен фокусировать изображения с разрешением 720p и глубиной цвета 8 бит, с горизонтальным полем зрения 60 градусов и частотой обновления 60 Гц.

Sony представила камеру с проекцией картинки на сетчатку глаза

NotebooCheck.com

Представители Sony отметили, что новинка сможет улучшить пользовательский опыт для людей с такими нарушениями зрения, как астигматизм, близорукость и дальнозоркость. Время автономной работы проектора составляет до четырёх часов, а заряжать его можно через порт microUSB.

Цена специального комплекта составляет 599 долларов, а его продажи стартуют уже в начале лета 2023 года.

Новости партнеров
Новости партнеров