Sony представила камеру с проекцией картинки на сетчатку глаза

Sony представила камеру с проекцией картинки на сетчатку глазаИ это не просто технология ради пустого хвастовства
Компания Sony, совместно с QD Laser, представила специальную версию цифровой камеры DSC-HX99.
Фото: NotebookCheck.com
Новинка может похвастаться проекционным модулем, способным передавать изображение непосредственно на сетчатку глаза. Внедрена эта технология была в первую очередь для того, чтобы пользователи с проблемами зрения также могли воспользоваться камерой.
Сообщается, что компактный проектор Retissa Neoviewer, устанавливаемый на камеру, способен фокусировать изображения с разрешением 720p и глубиной цвета 8 бит, с горизонтальным полем зрения 60 градусов и частотой обновления 60 Гц.
NotebooCheck.com
Представители Sony отметили, что новинка сможет улучшить пользовательский опыт для людей с такими нарушениями зрения, как астигматизм, близорукость и дальнозоркость. Время автономной работы проектора составляет до четырёх часов, а заряжать его можно через порт microUSB.
Цена специального комплекта составляет 599 долларов, а его продажи стартуют уже в начале лета 2023 года.