Sony представила камеру с проекцией картинки на сетчатку глаза

Новинка может похвастаться проекционным модулем, способным передавать изображение непосредственно на сетчатку глаза. Внедрена эта технология была в первую очередь для того, чтобы пользователи с проблемами зрения также могли воспользоваться камерой.

Сообщается, что компактный проектор Retissa Neoviewer, устанавливаемый на камеру, способен фокусировать изображения с разрешением 720p и глубиной цвета 8 бит, с горизонтальным полем зрения 60 градусов и частотой обновления 60 Гц.