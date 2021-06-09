Sony представила новое поколение компактных наушников с шумоподавлением

Также новинка может похвастаться поддержкой кодека LDAC, 8 часами работы при активном шумоподавлении и 12, если отключить функцию. При этом цена наушников в России — 25 990 рублей.

Но что самое интересное, Sony предлагает первым покупателям серьёзную скидку на WF-1000XM4. До 14 июля устройство можно предзаказать по специальной цене — 22 990 рублей.