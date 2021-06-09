Sony представила новое поколение компактных наушников с шумоподавлением

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Sony представила новое поколение компактных наушников с шумоподавлениемSony WF-1000XM4
Два года назад — в 2019-м — Sony анонсировала свои первые TWS-наушники, отличительной особенностью которых было высококачественное активное шумоподавление. Устройство получилось популярным, даже несмотря на относительно высокую цену.
И вот, спустя месяцы ожиданий фанатов, компания выпустила следующее поколение девайса — Sony WF-1000XM4. Устройство явно метит в конкуренты Apple AirPods, судя по функциональности и цене.
Так, например, наушники всё ещё оснащаются системой активного шумоподавления. При этом, по заявлению японской корпорации, его качестве стало ещё лучше благодаря интегрированному чипу V1.
Также новинка может похвастаться поддержкой кодека LDAC, 8 часами работы при активном шумоподавлении и 12, если отключить функцию. При этом цена наушников в России — 25 990 рублей.
Но что самое интересное, Sony предлагает первым покупателям серьёзную скидку на WF-1000XM4. До 14 июля устройство можно предзаказать по специальной цене — 22 990 рублей.