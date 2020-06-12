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Sony представила сразу две модификации PlayStation 5

До последнего не было уверенности, что это все же произойдет
Буквально только что закончилась презентация, на которой Sony показала множество игр для своей грядущей консоли. Но куда более интересно то, что японская компания также представила сразу две модификации PlayStation 5.

До последнего не было понятно, покажет ли Sony столь долгожданную консоль или же последние утечки, утверждавшие, что устройство представят публике лишь в начале июля, окажутся правдой. К счастью, “обошлось” и PlayStation 5 предстала сразу в двух версиях: PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition. Отличие одной версии от другой заключается в том, что первая имеет встроенный 4K UltraHD Blue-Ray привод, а второй его лишен.

Официальное видео PlayStation 5

Судя по подтвержденным Sony данным, новая консоль получит сверхбыстрый SSD-накопитель, который позволит загружаться игровым мирам практически мгновенно. Также новинка сможет похвастаться встроенной технологией рейтрейсинга, которая поднимет фотореалистичность освещения в играх на новый уровень, и 3D-аудио.

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Стоит также отметить, что компания в очередной раз подтвердила, что фирменный контроллер для PlayStation 5 под названием DualSense оснастят продвинутым вибромоторчиком haptic engine, а также встроенным микрофоном, USB-C портом и триггерами с обратной связью.

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Одновременно с новой консолью, компания также анонсировала дополнительные аксессуары для нее: зарядную станцию для DualSense, HD-камеру, фирменные наушники с технологией Pulse 3D и пульт дистанционного управления.

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HD-камера для PlayStation 5

К сожалению, никакой информации о дате выхода PlayStation 5 так и не прозвучало, но судя по более ранним данным, новинка поступит в продажу в период рождественских праздников 2020 года. Об этом также можно судить основываясь на том, что некоторые анонсированные для приставки игры должны поступить в продажу уже ближе к концу текущего года.

Все анонсированные игры для PlayStation 5
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