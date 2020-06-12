Sony представила сразу две модификации PlayStation 5
До последнего не было понятно, покажет ли Sony столь долгожданную консоль или же последние утечки, утверждавшие, что устройство представят публике лишь в начале июля, окажутся правдой. К счастью, “обошлось” и PlayStation 5 предстала сразу в двух версиях: PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition. Отличие одной версии от другой заключается в том, что первая имеет встроенный 4K UltraHD Blue-Ray привод, а второй его лишен.
Судя по подтвержденным Sony данным, новая консоль получит сверхбыстрый SSD-накопитель, который позволит загружаться игровым мирам практически мгновенно. Также новинка сможет похвастаться встроенной технологией рейтрейсинга, которая поднимет фотореалистичность освещения в играх на новый уровень, и 3D-аудио.
Стоит также отметить, что компания в очередной раз подтвердила, что фирменный контроллер для PlayStation 5 под названием DualSense оснастят продвинутым вибромоторчиком haptic engine, а также встроенным микрофоном, USB-C портом и триггерами с обратной связью.
Одновременно с новой консолью, компания также анонсировала дополнительные аксессуары для нее: зарядную станцию для DualSense, HD-камеру, фирменные наушники с технологией Pulse 3D и пульт дистанционного управления.
К сожалению, никакой информации о дате выхода PlayStation 5 так и не прозвучало, но судя по более ранним данным, новинка поступит в продажу в период рождественских праздников 2020 года. Об этом также можно судить основываясь на том, что некоторые анонсированные для приставки игры должны поступить в продажу уже ближе к концу текущего года.