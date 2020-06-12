Sony представила сразу две модификации PlayStation 5

До последнего не было понятно, покажет ли Sony столь долгожданную консоль или же последние утечки, утверждавшие, что устройство представят публике лишь в начале июля, окажутся правдой. К счастью, “обошлось” и PlayStation 5 предстала сразу в двух версиях: PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition. Отличие одной версии от другой заключается в том, что первая имеет встроенный 4K UltraHD Blue-Ray привод, а второй его лишен.