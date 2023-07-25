Sony представила свои лучшие TWS-наушники с активным шумоподавлением

Новинка стоит $299,99 и предлагает улучшенный дизайн, большие драйверы для повышения качества звука и более эффективное шумоподавление.

Наушники также обеспечивают более чёткие звонки, чем любые предыдущие модели Sony.

WF-1000XM5 на 25% меньше и на 20% легче предшественников, что делает их ношение более комфортным. Корпус наушников также уменьшился на 15%.

В комплекте с устройством идут улучшенные насадки из пены, которые легче вставлять в уши и которые помогают снизить шум в высокочастотном диапазоне.

Отметим, что Sony WF-1000XM5 — это заметное улучшение по сравнению с предыдущими моделями. Особенно благодаря прокачке основных функций.