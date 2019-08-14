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Sony привезла в Россию конкурента AirPods с шумоподавлением

Старт продаж уже 15 августа
Sony является одним из лидеров на рынке производства беспроводных наушников с активным шумоподавлением. Их знаменитая линейка WH-1000XM из года в год вызывает уйму обсуждений в сети. И вот компания буквально сегодня в Москве представила свою новую линейку наушников — компактные вакуумные Sony WF-1000XM3.

Новинка построена на базе фирменной разработки — процессора Sony QN1e HD, который и отвечает за качественную систему шумоподавления. Так, в сравнении с другой моделью компании, Sony WF-1000X, качество шумоизоляции было улучшено аж на 40%!

Отдельно стоит отметить длительную автономность устройства — несмотря на наличие полноценного активного шумоподавления, заявлено, что наушники способны проработать от одного заряда до шести часов. А фирменный кейс позволит зарядить наушники еще три раза без подключения к розетке. Также в устройство добавили технологию быстрой зарядки, в результате чего всего за 10 минут в футляре можно добиться еще полутора часов жизни для наушников.

Официально наушники начнут продаваться в российских магазинах уже 15 августа 2019 года по цене 17 990 рублей.

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