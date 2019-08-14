Sony привезла в Россию конкурента AirPods с шумоподавлением

Отдельно стоит отметить длительную автономность устройства — несмотря на наличие полноценного активного шумоподавления, заявлено, что наушники способны проработать от одного заряда до шести часов. А фирменный кейс позволит зарядить наушники еще три раза без подключения к розетке. Также в устройство добавили технологию быстрой зарядки, в результате чего всего за 10 минут в футляре можно добиться еще полутора часов жизни для наушников.