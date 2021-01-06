Sony раскритиковали за выход PS5 в Индии

Так, на своей странице в социальной сети Twitter представители PlayStation India сообщили о том, что уже 2 февраля в Индии представят консоль пятого поколения. Оформить предзаказ на индийском рынке можно начиная с 12 января.

Казалось бы, компанию должны были поддержать за этот шаг, однако некоторые пользователи из других стран сочли этот поступок неправильным. По их мнению, Sony, перед тем как выходить на новый рынок, должна была обеспечить достаточным количеством приставок другие страны, где уже состоялся релиз и которые столкнулись с дефицитом.

Что касается стоимость консоли в Индии, то за версию без дисковода там попросят 39 990 рупий или 550 долларов, тогда как консоль с дисководом обойдется в 49 990 рупий или 680 долларов.