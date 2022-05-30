Sony рассказала, когда смартфоны смогут делать фото лучше профессиональных камер

О том, когда ситуация изменится на корню, рассказал президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor Тероши Симидзу. По словам специалиста, уже в 2024 году смартфоны превзойдут по качеству съёмки профессиональные цифровые зеркальные фотокамеры.

Этого получится добиться за счёт сочетания большей диафрагмы, новой структуры пикселей и технологий ИИ. Вместе с тем Симидзу заявил, что примерно к 2030, при нынешнем темпе прогресса, смартфоны «осилят» эксклюзивные функции современных профессиональных камер. К таковым, например, он отнёс съёмку в 8K и сверхскоростную серийную съёмку.