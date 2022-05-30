Sony рассказала, когда смартфоны смогут делать фото лучше профессиональных камер

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Sony рассказала, когда смартфоны смогут делать фото лучше профессиональных камерСпойлер: это случится в ближайшие годы
За последние несколько лет камеры смартфонов сделали огромный прорыв в качестве получаемых снимков. Но несмотря на это, они до сих пор не дотягивают до уровня зеркальных фотоаппаратов.
О том, когда ситуация изменится на корню, рассказал президент и главный исполнительный директор Sony Semiconductor Тероши Симидзу. По словам специалиста, уже в 2024 году смартфоны превзойдут по качеству съёмки профессиональные цифровые зеркальные фотокамеры.
Этого получится добиться за счёт сочетания большей диафрагмы, новой структуры пикселей и технологий ИИ. Вместе с тем Симидзу заявил, что примерно к 2030, при нынешнем темпе прогресса, смартфоны «осилят» эксклюзивные функции современных профессиональных камер. К таковым, например, он отнёс съёмку в 8K и сверхскоростную серийную съёмку.