Sony рассказала, когда выйдет шлем виртуальной реальности PlayStation VR2

Ещё в прошлом году японская корпорация поделилась некоторыми подробностями об устройстве. Например, она показала, как будет выглядеть контроллер системы. Затем она показала и сам шлем.

Теперь же Sony заявила, что гарнитура PSVR2 можно будет найти на полках магазинов уже в начале 2023 года. К сожалению, никакой информации о более точных сроках или хотя бы цене IT-гигант не раскрыл.

Напомним, что ранее в Сети появилась информация, что для поддержки нового шлема виртуальной реальности будет выпущено около сотни качественных игр. О части из них мы знаем уже сейчас — например, специально для девайса разрабатывается проект во вселенной Horizon, получившая название Horizon Call of the Mountain.