Sony разработала 105-Мп сенсор для машинного зрения с отсутствием эффекта «желе»

Чип рассчитан прежде всего на промышленные системы машинного зрения и автоматизацию производства, но может найти применение и в профессиональных видеокамерах.

Сенсор выполнен в квадратном формате (10 272 × 10 272 пикселей) с диагональю 39,7 мм — почти как у полнокадровой матрицы.

Он способен снимать до 113 кадров в секунду при 8-битной глубине цвета или до 73 fps при 12-битной. Благодаря глобальному затвору все пиксели считываются одновременно, что полностью исключает искажения движущихся объектов.