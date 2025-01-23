Наука и технологии
Опубликовано 23 января 2025, 22:12
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Sony сообщила о прекращении производства Blu-ray дисков

В феврале 2025 года
Sony официально сообщила о прекращении производства Blu-ray дисков в феврале 2025 года, завершая почти двадцатилетнюю эпоху оптических носителей. Компания также остановит выпуск MiniDiscs и MiniDV-кассет, что означает полный отказ Sony от физической записи данных.
Sony сообщила о прекращении производства Blu-ray дисков

© Ferra.ru

Решение связано с падением популярности физических носителей на фоне роста стриминговых сервисов. Хотя производственные линии для корпоративных клиентов сохранялись до последнего, коммерческие продажи оказались недостаточными, чтобы поддерживать бизнес.

Blu-ray диски были представлены в 2000 году как преемники DVD и дебютировали на массовом рынке в 2006 году. Формат быстро вытеснил конкурента HD DVD благодаря поддержке киностудий и интеграции технологии Blu-ray в PlayStation 3. Но сегодня, с развитием облачных хранилищ и стриминговых платформ, интерес к Blu-ray значительно снизился.

Тем не менее, у оптических носителей остаются поклонники. При правильном хранении Blu-ray может сохранять данные десятилетиями, что делает его идеальным для долгосрочного архива. Конкуренты Sony, такие как Pioneer, продолжают развивать технологию и даже создали диски с расчетным сроком службы в сто лет.

Источник:Tom's Hardware
Автор:Булат Кармак
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