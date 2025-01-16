Sony создала ИИ-технологию для прогноза действий игроков

Система отслеживает движения рук и вводы в реальном времени, используя алгоритмы для предсказания действий. Камеры могут быть встроены в контроллеры, VR-гарнитуру или телевизор.

ИИ использует данные из игрового движка, такие как положение персонажа или врагов, чтобы снижать задержку и улучшать точность ввода.

Например, если игрок поднимает палец над кнопкой, система может заранее выполнить действие, например, прыжок через препятствие. Также ИИ может предотвращать ошибочные действия, такие как стрельба, если в зоне видимости нет цели.

Реакция геймеров разделилась. Одни считают, что это поможет снизить задержки и откроет новые механики, другие сомневаются в уникальности технологии, указывая на существующие аналоги, такие как rollback netcode в файтингах.

Ожидается, что технология появится сначала в играх Sony. Ее внедрение на PS5 или PS6 и доступность для сторонних студий пока остаются неясными.