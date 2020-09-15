Sony столкнулась с проблемами при производстве PlayStation 5

Так, до конца 2020 года компания получит на 4 млн приставок нового поколения меньше, чем ожидалось ранее, пишет издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники на производстве. Судя по имеющимся данным, снижение поставок связано с ограничениями на производстве чипов AMD, которые используются в PlayStation 5.

Стоит отметить, что анонимный источник все же подтвердил плавный рост темпов производства новых процессоров, но несмотря на это их все еще нельзя назвать оптимальными. Журналисты издания обратились к Sony за комментарием, но японский технологический гигант отказался что-либо отвечать.

Напомним, что уже завтра состоится онлайн-мероприятие, на котором компания покажет что-то связанное с PlayStation 5. Ожидается, что в рамках презентации Sony назовет дату релиза и стоимость новой консоли.