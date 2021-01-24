Наука и технологии
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Sony удалила Call of Duty у пользователей, купивших игру по низкой цене
Игру по ошибке продавали за 5 евро вместо 75
В прошлом месяце игру Call of Duty: Black Ops Cold War для приставок PlayStation 4 и PlayStation 5 можно было приобрести всего за 5 евро. Отметим, что в обычное время она продается за 75 евро. Сейчас же Sony начала удалять игру у пользователей, которые успели воспользоваться этим щедрым предложением.
По словам японской компании, игра продавалась за 5 евро не из-за акции, как можно было подумать, а ввиду сбоя. В связи с этим Sony и начала удалять игру у пользователей, которые купили игру по некорректной цене. Стоит отметить, что компания также возвращает пользователям потраченные на нее средства.
Отмечается, что владельцам PlayStation 5 повезло чуть больше - у них все еще есть возможность запустить игру автономно.