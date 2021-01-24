Sony удалила Call of Duty у пользователей, купивших игру по низкой цене

По словам японской компании, игра продавалась за 5 евро не из-за акции, как можно было подумать, а ввиду сбоя. В связи с этим Sony и начала удалять игру у пользователей, которые купили игру по некорректной цене. Стоит отметить, что компания также возвращает пользователям потраченные на нее средства.

Отмечается, что владельцам PlayStation 5 повезло чуть больше - у них все еще есть возможность запустить игру автономно.