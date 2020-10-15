Sony удешевила систему охлаждения PlayStation 5 при помощи жидкого металла
Этот интересный факт поведал один из инженеров PlayStation Ясухиро Отори, который в том числе был ответственен и за систему охлаждения. По его словам, новенькая PlayStation 5 будет заметно тише предшественника. Стоит отметить, что специалист не стал уточнять, о какой именно PlayStation 4 идет речь в сравнении. А между тем это очень важно: PS4 Slim и PS4 Pro по уровню шума очень сильно отличаются.
Также Отори заявил, что в новой консоли компании используется жидкий металл в качестве термоинтерфейса. Связано это с тем, что новинка была крайне требовательна к охлаждению, из-за чего использование в ней традиционных методов снижения нагрева привело бы к еще большему увеличению консоли. Используя жидкий металл, инженеры Sony не только справились с поставленной задачей, но и сделали производство игровой приставки дешевле.