Sony удешевила систему охлаждения PlayStation 5 при помощи жидкого металла

Этот интересный факт поведал один из инженеров PlayStation Ясухиро Отори, который в том числе был ответственен и за систему охлаждения. По его словам, новенькая PlayStation 5 будет заметно тише предшественника. Стоит отметить, что специалист не стал уточнять, о какой именно PlayStation 4 идет речь в сравнении. А между тем это очень важно: PS4 Slim и PS4 Pro по уровню шума очень сильно отличаются.