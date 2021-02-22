Sony устроила распродажу гаджетов со скидкой до 23 тысяч рублей

Так, например, флагманский смартфон бренда — Xperia 1 — можно купить не за стандартные 74 990 рублей, а за 59 990. Такая же скидка распространяется и на Xperia 5 — её можно приобрести за 49 990 рублей вместо прежних 64 490 рублей. Не стала компания обижать и любителей наушников — флагманские беспроводные наушники с активным шумоподавлением WF-1000XM3 можно купить со скидкой 5 тыс рублей.

Но самая впечатляющая скидка коснулась фирменного объектива японского техногиганта. Объектив FE 24–70 мм F2.8 GM можно купить на 23 тыс рублей дешевле обычного — 169 990 вместо 192 990 рублей.