Sony вернёт «Человека-паука» и другие фильмы в кинотеатры РФ. Но через посредника

Ещё в июле «Контент-клуб» намеревался запустить фильмы производства Sony в кинотеатрах, но от этой идеи всё-таки отказались. Скорее всего, сначала фильмы начнут запускать в цифровом формате, а потом уже в кинотеатрах.

Первый релиз «Контент-клуб» представит в начале 2023 года. Планируется выход спортивной мелодрамы «Лёд 3». Также компания будет инвестировать в российское кино — это будет одно из её главных направлений.