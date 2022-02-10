Sony возродила легендарный плеер Walkman и установила в него Android

Представители Sony рассказали, что новинка сможет похвастаться «умопомрачительным качеством звука». При этом корпус NW-WM1ZM2 выполнен из позолоченной бескислородной меди (OFC) чистотой 99,99% (4N), в то время как NW-WM1AM2 получила лишь алюминиевый сплав.

Старшая модель также получил толстый кабель Kimber Kable для соединения платы усилителя с балансным выходом, в то время как младшая — кабель из бескислородной меди с низким сопротивлением.

Объём памяти моделей 256 и 128 ГБ соответственно.