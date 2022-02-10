Sony возродила легендарный плеер Walkman и установила в него Android

Sony возродила легендарный плеер Walkman и установила в него AndroidЗвучит как заявка на возрождение рынка
Представители Sony рассказали, что новинка сможет похвастаться «умопомрачительным качеством звука». При этом корпус NW-WM1ZM2 выполнен из позолоченной бескислородной меди (OFC) чистотой 99,99% (4N), в то время как NW-WM1AM2 получила лишь алюминиевый сплав.
Старшая модель также получил толстый кабель Kimber Kable для соединения платы усилителя с балансным выходом, в то время как младшая — кабель из бескислородной меди с низким сопротивлением.
Объём памяти моделей 256 и 128 ГБ соответственно.
Из интересного стоит также отметить, что в основу плееров легла операционная система Android. Управлять устройствами можно будет через 5-дюймовый дисплей. Из прочих особенностей новинок выделяются: слот для карты памяти microSD и разъём USB Type-C, цифровое усиление при помощи технологии S-Master HX, модернизированные конденсаторы, припой с содержанием золота, процессор DSD Remastering Engine и технология High-Resolution Audio.
Сообщается, что устройства смогут проработать от одного заряда до 40 часов. И это в режиме воспроизведения аудио FLAC 96 кГц. Выход плееров Walkman в России ожидается уже в апреле 2022 года. Цена станет известна позднее.