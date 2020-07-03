Sony впервые за 60 лет решила сменить название

Отметим, что данные нововведения, которые компания планирует ввести впервые за 60 лет, обусловлены желанием увеличить позиционирование Sony Group. Так, благодаря данному изменению, компания сфокусируется на финансовых услугах и прочих сферах бизнеса. ”Мы решили переименовать компанию в Sony Group, потому что мы хотим в полной мере использовать разнообразие нашего бизнес-портфеля, чтобы способствовать развитию бизнеса”, - поделился генеральный директор Sony Йошида Кеничиро.

Примечательно, что в самом начале, японская компания имела название Tokyo Telecommunications Industry Co., Ltd, а стала Sony она лишь в 1958 году.