Sony выпустила бесплатную тему Black Lives Matter для PlayStation 4

Сама японская компания заявляет, что новая тема позволяет *добавить индивидуальности начальному экрану системы в поддержку движения “Black Lives Matter”». В качестве основного элемента дизайна нового оформления был использован черный цвет и официальный символ движения за права черных.

На данный момент нет никакой информации о том, будет ли тема доступна для скачивания в будущем или же ее появление носит временный характер. Отметим лишь, что все желающие могут скачать ее, пройдя по ссылке в официальный онлайн-магазин PlayStation Store.