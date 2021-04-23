Sony выпустила улучшенную версию управляемого со смартфона компактного кондиционера

Что касается внешности Reon Pocket 2, она не сильно отличается от первого издания, поскольку основной упор производитель сделал на ее технических улучшениях. Так, согласно данным специалистов Sony, Reon Pocket 2 способен в два раза лучше поглощать тепло, благодаря чему процесс охлаждения тела происходит куда эффективнее.

Сам кондиционер можно разместить в специальном карман на футболке около шеи. Приобрести Reon Pocket 2 можно за 140 долларов или около 10,5 тыс рублей. Однако стоит отметить, что доступен для покупки кондиционер, на данный момент, только на японском рынке.