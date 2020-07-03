Каждый год в период летней жары в сети появляется информация о той или иной разработке, призванной помочь человечеству в борьбе с погодным “недугом”. Вот и на этот раз, как стало известно, нечто подобное было изобретено - Sony выпустила устройство, охлаждающее человека в жару всего лишь за 5 минут.