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Sony выпустила устройство, охлаждающее человека в жару всего лишь за 5 минут
Японцы, конечно, любят создавать необычные девайсы
Каждый год в период летней жары в сети появляется информация о той или иной разработке, призванной помочь человечеству в борьбе с погодным “недугом”. Вот и на этот раз, как стало известно, нечто подобное было изобретено - Sony выпустила устройство, охлаждающее человека в жару всего лишь за 5 минут.
Называется новинка Reon Pocket, а ее основной особенностью является помощь пользователям в “остывании” всего лишь за 5 минут. При этом учитывая тот факт, что девайс выпущен в 2020 году, его работу можно регулировать при помощи специального мобильного приложения, которое в том числе позволит выставить определенный уровень температуры работы устройства.
По словам разработчиков, минимальная температура, до которой может опуститься Reon Pocket, составляет всего лишь 13°C, при этом среднее время охлаждения может составлять 2,5 часа. Прямо сейчас новинку можно приобрести лишь в Японии по цене около 8 500 рублей.