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Sony выпустит мощный карманный кондиционер, управляемый со смартфона

Reon Pocket имеет размер с банковскую карту

Компания Sony запустила на фирменной краудфандинговой платформе First Flight сбор средств на портативный кондиционер/обогреватель Reon Pocket.

Портативное устройство Sony Reon Pocket предлагается за 130 долларов. Оно может как охлаждать, так и обогревать, а управление производится со смартфона. То есть, он окажется полезным как морозной зимой, так и жарким летом.

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В устройстве используется охлаждение элементом Пельтье, знакомого пользователям по автомобилям и кулерам для вина. Батарея обеспечивать 90 минут активной работы, а полная зарядка производится за два часа.

Sony планирует выпустить Reon Pocket в 2020 году.

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