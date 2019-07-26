Sony выпустит мощный карманный кондиционер, управляемый со смартфона

Компания Sony запустила на фирменной краудфандинговой платформе First Flight сбор средств на портативный кондиционер/обогреватель Reon Pocket.
Портативное устройство Sony Reon Pocket предлагается за 130 долларов. Оно может как охлаждать, так и обогревать, а управление производится со смартфона. То есть, он окажется полезным как морозной зимой, так и жарким летом.
В устройстве используется охлаждение элементом Пельтье, знакомого пользователям по автомобилям и кулерам для вина. Батарея обеспечивать 90 минут активной работы, а полная зарядка производится за два часа.
Sony планирует выпустить Reon Pocket в 2020 году.