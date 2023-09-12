Sony займётся поиском «приёмных семей» для своих робособак

Инициатива запустилась через пять лет после выпуска модели ERS-1000 Aibo, современного релиза популярной линии роботизированных питомцев конца 90-х.

Программа нацелена на помощь владельцам ERS-1000, которые отменили свой Aibo Cloud Plan. После тестирования и ремонта, эти робособаки будут переданы медицинским учреждениям, домам престарелых и другим организациям, которые могут извлечь пользу из роботов для эмоциональной поддержки.

Сообщается, что Sony планирует взимать с «приёмных родителей» неизвестную плату за эту услугу.

Aibo не рекламировался исключительно как устройство для эмоциональной поддержки, но его функциональность делает его идеальным кандидатом для этой роли. Собака реагирует на голос и прикосновения, обладает датчиками для «ласки» и даже камерой в носу для распознавания членов семьи.