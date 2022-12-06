Sony заявила о готовности к производству человекоподобных роботов

19:39, 06 декабря 2022
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Sony заявила о готовности к производству человекоподобных роботовНо пока для компании не ясны цели
Технический директор корпорации Sony Group Corp Хироаки Китано заявил, что компания накопила достаточно производственного опыта и научных знаний, чтобы начать успешное и стабильное производство человекоподобных роботов.
Фото: Dailymaverick.co.za
Но пока Sony не видит, куда можно приложить эти усилия — нет конкретной цели, для чего эти роботы могут быть нужны. При этом компания сможет это делать быстро, как и основные конкуренты в этой сфере — Tesla и Amazon.
По словам Китано, как только Sony определится c целями, сразу приступит к производству роботов-гуманоидов.