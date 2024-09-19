«Сообщения» VK получили масштабное обновление

VK обновила веб-версию мессенджера, добавив новый дизайн и упрощённую навигацию. Теперь пользователи могут воспользоваться папками для чатов, изменять оформление по теме и цвету, а также наслаждаться улучшенными функциями. В пресс-релизе компании сообщается, что изменения также включают возможность расшифровки видеосообщений, анимированные реакции и опцию отправки тихих и исчезающих сообщений с таймером.

Разработчики отметили, что новый интерфейс загружается на 30% быстрее, а переход между разделами теперь мгновенный благодаря полной переработке кода. «Мы переписали программный код с нуля, что дало нам возможность создать единую технологическую платформу для всех версий сервиса. Это позволяет быстрее внедрять обновления и улучшения,» — пояснили в компании.

Теперь при нажатии на фото или имя собеседника открывается карточка с основными данными и материалами беседы. Эти обновления делают общение в VK Мессенджере более удобным и функциональным.