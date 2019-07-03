Ferra

Сооснователь Android содержал 5 любовниц и прятал деньги от жены

Рок-звезда нашего времени
Соучредитель Android, Энди Рубин, был обвинен в том, что скрывал от своей жены доходы в размере миллионов долларов. В результате этих махинаций и брачного контракта, Ри Хирабару Рубин после развода достались смешные гроши на фоне заработка бывшего мужа.

Согласно документам, обнаруженным журналистом из BuzzFeed, Рубин вынудил свою жену заключить брачный договор буквально за несколько недель до того, как она должна была родить ребенка. О конкретных условиях договора они договорились за три дня до свадьбы. Иск Ри Рубин направлен на то, чтобы аннулировать этот договор в связи с нарушениями со стороны мужа.

В иске утверждается, что Энди Рубин использовал совместные средства семьи для трат на различных женщин. Помимо этого Ри имеет доказательства того, что муж прекратил вносить выплаты от Google в общий семейный счет в феврале 2014 года, вскоре после того, как он покинул компанию. Хотя на деле он продолжал получать деньги от компании даже не смотря на увольнение — Рубин просто переводил сотни тысяч долларов на индивидуальный счет, как раз для трат на одну из своих многочисленных любовниц.

Представители Энди Рубина уже заявили, что это все клевета и они намерены решать этот вопрос в суде. Напомним, что основатель Android был уволен из Google в 2014 году в связи с секс-скандалом.

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