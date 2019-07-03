Сооснователь Android содержал 5 любовниц и прятал деньги от жены

Согласно документам, обнаруженным журналистом из BuzzFeed, Рубин вынудил свою жену заключить брачный договор буквально за несколько недель до того, как она должна была родить ребенка. О конкретных условиях договора они договорились за три дня до свадьбы. Иск Ри Рубин направлен на то, чтобы аннулировать этот договор в связи с нарушениями со стороны мужа.

В иске утверждается, что Энди Рубин использовал совместные средства семьи для трат на различных женщин. Помимо этого Ри имеет доказательства того, что муж прекратил вносить выплаты от Google в общий семейный счет в феврале 2014 года, вскоре после того, как он покинул компанию. Хотя на деле он продолжал получать деньги от компании даже не смотря на увольнение — Рубин просто переводил сотни тысяч долларов на индивидуальный счет, как раз для трат на одну из своих многочисленных любовниц.

Представители Энди Рубина уже заявили, что это все клевета и они намерены решать этот вопрос в суде. Напомним, что основатель Android был уволен из Google в 2014 году в связи с секс-скандалом.