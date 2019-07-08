Сооснователь Apple удалился из Facebook и призвал всех поступить так же

Что же касательно сооснователя Apple, то Воз рассказал, что он крайне обеспокоен вторжением в личную жизнь со стороны крупных технологических компаний, и у него нет идей, как это можно остановить. ”Они могут измерять ваше сердцебиение с помощью лазерных датчиков или подслушивать разговоры пользователей при помощи множества различных мобильных устройств. Кто знает, слушает ли кто-то мой смартфон прямо сейчас? Поэтому я волнуюсь, у всех нас есть разговоры, которые мы бы не хотели чтобы кто-то услышал”, — заявил Стив Возняк.

По словам Воза, он понимает людей, которые готовы отдать свою конфиденциальность в обмен на удобства от пользования соцсетями, картами и прочими приложениями, призванными облегчить жизнь. Но себя он причисляет к лагерю сопротивления, который не в состоянии поступиться приватностью и потому в силу своих возможностей пытается бороться с всепоглощающими корпорациями.