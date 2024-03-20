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Наука и технологии
Опубликовано 20 марта 2024, 20:19
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Сооснователь DeepMind возглавил подразделение по ИИ в Microsoft

И ушел с поста гендиректора в Inflection
Мустафа Сулейман, один из ключевых фигур в сфере искусственного интеллекта (ИИ), присоединится к Microsoft в качестве руководителя нового подразделения по потребительскому ИИ. Это значительное событие для Microsoft, которая уже сотрудничает с создателями ChatGPT из OpenAI.

Сулейман также сообщил о своем уходе с поста генерального директора в Inflection, стартапе, который он создал и который стал многообещающим конкурентом OpenAI и Anthropic в создании моделей, аналогичных ChatGPT.

Согласно сообщению в блоге, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла отметил, что инновации в области искусственного интеллекта в Microsoft будут всё также зависеть от партнерства с OpenAI.

С наймом Сулеймана Microsoft расширяет свою ведущую позицию в области искусственного интеллекта, накапливая инвестиции и партнерства, выходящие за рамки сделки с OpenAI.

Microsoft, среди всех гигантов технологической индустрии, активно принимает и внедряет генеративный искусственный интеллект, интегрируя его во множество продуктов, особенно в чат-бот Copilot.

Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Microsoft
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#работа
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#искусственный интеллект