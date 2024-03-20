Сооснователь DeepMind возглавил подразделение по ИИ в Microsoft

Сулейман также сообщил о своем уходе с поста генерального директора в Inflection, стартапе, который он создал и который стал многообещающим конкурентом OpenAI и Anthropic в создании моделей, аналогичных ChatGPT.

Согласно сообщению в блоге, генеральный директор Microsoft Сатья Наделла отметил, что инновации в области искусственного интеллекта в Microsoft будут всё также зависеть от партнерства с OpenAI.

С наймом Сулеймана Microsoft расширяет свою ведущую позицию в области искусственного интеллекта, накапливая инвестиции и партнерства, выходящие за рамки сделки с OpenAI.

Microsoft, среди всех гигантов технологической индустрии, активно принимает и внедряет генеративный искусственный интеллект, интегрируя его во множество продуктов, особенно в чат-бот Copilot.