Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер заявил о «непредсказуемости» ИИ в будущем

Как заявил эксперт, пока ИИ-модели «мало агентны», но в будущем при обработке большего массива данных, оттачивании алгоритмов самообучения и формировании «самосознания», станут «непредсказуемы» и будут «обладать агентностью в полном смысле этого слова».

Поскольку ИИ научится «рассуждать», то появится и фактор полной автономности этих технологий. При этом Суцкевер говорит о том, что, в принципе, это неплохо.

«Это неплохой конечный результат, если у вас есть ИИ и всё, чего они хотят, — это сосуществовать с нами и просто иметь права», — заявил Суцкевер.