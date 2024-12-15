Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер заявил о «непредсказуемости» ИИ в будущем

Опубликовано 15 декабря 2024, 15:451 мин.
Сооснователь OpenAI Илья Суцкевер заявил о «непредсказуемости» ИИ в будущемНо не видит в этом проблемы
Сооснователь ИИ-компании OpenAI Илья Суцкевер, учредивший стартап вместе с Сэмом Альтманом, Илоном Маском и ещё несколькими инженерами в 2015 году, на ежегодной конференции по искусственному интеллекту NeurIPS 2024 заявил, что в будущем ИИ «захочет получить права».
Как заявил эксперт, пока ИИ-модели «мало агентны», но в будущем при обработке большего массива данных, оттачивании алгоритмов самообучения и формировании «самосознания», станут «непредсказуемы» и будут «обладать агентностью в полном смысле этого слова».
Поскольку ИИ научится «рассуждать», то появится и фактор полной автономности этих технологий. При этом Суцкевер говорит о том, что, в принципе, это неплохо.
«Это неплохой конечный результат, если у вас есть ИИ и всё, чего они хотят, — это сосуществовать с нами и просто иметь права», — заявил Суцкевер.
Источник:TechCrunch
Автор:Андрей Кадуков