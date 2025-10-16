Сооснователь Reddit заявил о засилье в интернете ботов, а не живых людей

Оганян отметил, что интернет, который прежде был местом для общения людей, становится всё более бездушным, потому что его наводняют боты и ИИ-агенты. Это явление он назвал «теорией мёртвого интернета», согласно которой боты более активны, чем реальные пользователи.

Оганян подчеркнул важность присутствия в интернете живых людей и «человеческого» контента. Он предположил, что в будущем социальные сети будут включать механизмы проверки активности пользователей, чтобы определить, кто действительно взаимодействует онлайн. И что это становится всё более важным.

Он также отметил, что групповые чаты стали основным способом общения, хотя это не новая идея. Оганян предсказал, что следующая эволюция этой формы общения позволит получать ещё более надёжную и ценную информацию.