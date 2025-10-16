Наука и технологии
Опубликовано 16 октября 2025, 13:10
1 мин.

Сооснователь Reddit заявил о засилье в интернете ботов, а не живых людей

И что скоро это нужно будет проверять
Сооснователь Reddit Алексис Оганян выразил беспокойство по поводу нынешнего состояния интернета как информационного пространства. В в подкасте TBPN на YouTube он заявил, что «большая часть интернета сейчас мертва».
Сооснователь Reddit заявил о засилье в интернете ботов, а не живых людей
© Web Summit, CC BY 2.0 / Wikimedia Commons

Оганян отметил, что интернет, который прежде был местом для общения людей, становится всё более бездушным, потому что его наводняют боты и ИИ-агенты. Это явление он назвал «теорией мёртвого интернета», согласно которой боты более активны, чем реальные пользователи.

Оганян подчеркнул важность присутствия в интернете живых людей и «человеческого» контента. Он предположил, что в будущем социальные сети будут включать механизмы проверки активности пользователей, чтобы определить, кто действительно взаимодействует онлайн. И что это становится всё более важным.

Он также отметил, что групповые чаты стали основным способом общения, хотя это не новая идея. Оганян предсказал, что следующая эволюция этой формы общения позволит получать ещё более надёжную и ценную информацию.

Источник:YouTube
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Reddit
,
#мнение
,
#интернет
,
#сеть