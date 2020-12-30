Сооснователь Skype назвал три главные угрозы для человечества

Самым главным из трёх угроз Таллинн называет искусственный интеллект, передаёт CNBC. Яан отмечает, что на сегодняшний день не представляется возможным спрогнозировать уровень его развития в ближайшие десятки и даже сотню лет. Особенно это усложняется тем фактом, что разработчики создают ИИ, способный создавать собственный ИИ, без какого-либо участия в этом процессе человека.

Что же до синтетической биологии и «неизвестных неизвестностей», то первое является направлением в науке, занимающимся созданием искусственных последовательностей ДНК и биологических систем, которые могут и не существовать в природе. А ко вторым Таллинн относит вещи, «которых мы, возможно, не можем представить прямо сейчас».