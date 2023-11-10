Сооснователя Apple Стива Возняка положили в больницу с инсультом

09:00, 10 ноября 2023
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Сооснователя Apple Стива Возняка положили в больницу с инсультомНакануне выступления на крупном форуме
Стало известно, что соучредителя компании Apple, 73-летнего Стива Возняка, экстренно госпитализировали в больницу с ишемическим инсультом. Это произошло в столице Мексики, городе Мехико.
© Gage Skidmore / Wikimedia Commons
Возняк должен был выступать на Всемирном деловом форуме в среду в 16:00, но организаторы сообщили, что Возняку стало плохо и по «медицинским показаниям» его срочно госпитализировали.
«Стив Возняк, соучредитель Apple, был госпитализирован в эту среду в Мехико после перенесённого ишемического инсульта головного мозга», — сказано в сообщении мексиканского издания El Sol De Mexico.