Сопротивление раковых клеток химиотерапии показали наглядно на фото

Сопротивление раковых клеток химиотерапии показали наглядно на фотоМедицина будущего может стать куда более эффективной
Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) сделали прорыв в понимании того, как раковые клетки сопротивляются химиотерапии.
Они обнаружили механизм, который позволяет клеткам рака противостоять воздействию лекарств, нацеленных на микротрубочки — крошечные трубчатые структуры внутри клетки, играющие ключевую роль в процессе её деления.
Когда микротрубочки фрагментируются под воздействием химиотерапевтических препаратов, раковые клетки активируют сигнал, который заставляет «ручки» тянуться к краю клетки и двигаться к коре головного мозга, чтобы снова собрать фрагменты вместе.
Это позволяет ей стабилизироваться и генерировать необходимую силу для разделения генетического материала между дочерними клетками, обеспечивая их размножение.
Свежее открытие может предложить новые перспективы для разработки лекарств, которые смогут обходить механизм сопротивления и делать химиотерапию более эффективной.
Учёные теперь сосредоточены на поиске способов блокировать или обходить этот процесс в раковых клетках, чтобы улучшить результаты лечения для пациентов с раком.