Сопротивление раковых клеток химиотерапии показали наглядно на фото

Они обнаружили механизм, который позволяет клеткам рака противостоять воздействию лекарств, нацеленных на микротрубочки — крошечные трубчатые структуры внутри клетки, играющие ключевую роль в процессе её деления.

Когда микротрубочки фрагментируются под воздействием химиотерапевтических препаратов, раковые клетки активируют сигнал, который заставляет «ручки» тянуться к краю клетки и двигаться к коре головного мозга, чтобы снова собрать фрагменты вместе.

Это позволяет ей стабилизироваться и генерировать необходимую силу для разделения генетического материала между дочерними клетками, обеспечивая их размножение.