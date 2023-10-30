Наука и технологии
08:05, 30 октября 2023
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Сопротивление раковых клеток химиотерапии показали наглядно на фото

Медицина будущего может стать куда более эффективной

Учёные из Университета Нового Южного Уэльса (UNSW) сделали прорыв в понимании того, как раковые клетки сопротивляются химиотерапии.

Они обнаружили механизм, который позволяет клеткам рака противостоять воздействию лекарств, нацеленных на микротрубочки — крошечные трубчатые структуры внутри клетки, играющие ключевую роль в процессе её деления.

Когда микротрубочки фрагментируются под воздействием химиотерапевтических препаратов, раковые клетки активируют сигнал, который заставляет «ручки» тянуться к краю клетки и двигаться к коре головного мозга, чтобы снова собрать фрагменты вместе.

Это позволяет ей стабилизироваться и генерировать необходимую силу для разделения генетического материала между дочерними клетками, обеспечивая их размножение.

Сопротивление раковых клеток химиотерапии показали наглядно на фото
© 4PDA

Свежее открытие может предложить новые перспективы для разработки лекарств, которые смогут обходить механизм сопротивления и делать химиотерапию более эффективной.

Учёные теперь сосредоточены на поиске способов блокировать или обходить этот процесс в раковых клетках, чтобы улучшить результаты лечения для пациентов с раком.

Источник:4PDA
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