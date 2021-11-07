Соратники Трампа призвали США выдать оружие и военную технику Украине для войны с Россией

И если прежние предложения республиканцев были схожи с действиями экс-главы государства, то их свежая инициатива вызывает определённые вопросы.

Так, старший республиканец комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол выступил с призывом действующего президента США Джо Байдена выделить Украине дополнительную военную помощь.

Более того, он предложил отправить Киеву оружие, поддержав территориальную целостность и суверенитет Украины. Оно, якобы, необходимо стране в связи с наращиванием военной активности России в регионе.

Маккол также заявил о неких серьёзных мерах в отношении Москвы, которые будут применяться за «интенсификацию агрессии».