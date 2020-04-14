Составлен рейтинг мест с наибольшим шансом заразиться коронавирусом

Так, на пятом месте расположился выход на улицу для выноса мусора — по словам врача, хоть подобная “активность” и представляет сравнительно небольшую опасность, но вирусные частицы, способные оставаться жизнеспособными на пыли, могут привести к нежелательному заражению. На четвертое место эксперты определили выгул собак. Связано это с тем, что выводя питомца, человек чаще касается руками перил подъезда и дверных ручек. К тому же животное способно распространять вирус по квартире на своих лапах.

Третье место по уровню опасности заразиться коронавирусом было отдано автозаправке и все из-за того, что топливораздаточный пистолет колонки в течение дня трогает огромное количество совершенно разных людей. И не все из них при этом используют защитные перчатки. На втором месте эксперты расположили магазины — учитывая, какое количество людей появляется там в течение дня, в том числе без масок и перчаток, оно и неудивительно.

Ну и на первом месте было решено расположить аптеки — по словам врача, аптеки опасны в первую очередь тем, что туда “по определению ходят не особенно здоровые люди”.