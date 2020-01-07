Наука и технологии
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Составлен рейтинг самых интересных российских изобретений 2019 года
На первом месте расположилось лекарство
В сети появился полноценный рейтинг, составленный Роспатентом, в который вошли самые интересные изобретения, созданные и зарегистрированные в России в течение 2019 года.
На первом месте данного рейтинга расположилась разработка ученых из Новосибирского института органической химии им. Ворожцова и государственного научного центра вирусологии и биотехнологии “Вектор” — специалисты сумели создать новое средство для борьбы с вирусом Эбола. Основным отличием нового лекарства от предшественником является его меньшая токсичность.
Второе и третьем место, в свою очередь, заняли не менее интересные изобретения: катализатор для топлива из растительного сырья, которое отлично подходит для использования при пониженных температурах и также средство для удаления белка из крови. В целом, все те разработки, что попали в данный рейтинг Роспатента, так или иначе можно назвать достаточно инновационными.