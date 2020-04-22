Составлен список стран, которые не затронул коронавирус

Так, судя по имеющимся на сегодняшний день данным, все еще ни одного случая заражения не было зафиксировано в 15 странах и 11 заселенных территориях. В их число вошли Коморские острова, Кирибати, Лесото, Маршалловы острова, Федеративные Штаты Микронезии, Науру, Палау, Соломоновы острова, Таджикистан, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Вануату и Северная Корея.

Эксперты отмечают, что многие из вышеназванных территорий все еще остаются “вне зоны доступа” для коронавируса из-за своего удаленного расположения — например, Коморских островов, находящихся у восточного побережья Африки, или Тувалу в Тихом океане.