Наука и технологии
Сегодня 12:31
Составлен статистический портрет умершего от коронавируса
Обычно умершие от COVID-19 имели проблемы со здоровьем до заражения вирусом
Представителями минздрава Украины был составлен статистический портрет умершего от коронавируса. Так, согласно опубликованным данным, чаще всего от коронавирусной инфекции умирают женщины старше 50 лет, которые помимо коронавируса страдают от сердечно-сосудистых заболеваний или же сахарного диабета.
”По состоянию на 4 апреля, 86% людей, умерших от COVID-19, были старше 50 лет”, — поделились представители Центра общественного здоровья при министерстве на своей официальной странице в социальной сети Facebook.
Известно, что в среднем проходит порядка девяти дней от проявления симптоматики до констатирования смерти. Также отмечается, что порядка 61% умерших от коронавируса имели сердечно-сосудистые патологии, а 40%, в свою очередь, страдали от сахарного диабета. В то же время у 13% умерших от COVID-19 имелись новообразования, 9% - имели болезни органов воздушного дыхания, тогда как 4% страдали от ожирения.