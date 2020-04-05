Составлен статистический портрет умершего от коронавируса

”По состоянию на 4 апреля, 86% людей, умерших от COVID-19, были старше 50 лет”, — поделились представители Центра общественного здоровья при министерстве на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Известно, что в среднем проходит порядка девяти дней от проявления симптоматики до констатирования смерти. Также отмечается, что порядка 61% умерших от коронавируса имели сердечно-сосудистые патологии, а 40%, в свою очередь, страдали от сахарного диабета. В то же время у 13% умерших от COVID-19 имелись новообразования, 9% - имели болезни органов воздушного дыхания, тогда как 4% страдали от ожирения.