Состоялся российский анонс новых "умных" часов Huawei GT2 Pro
За последнее, к слову, отвечает собственный процессор компании Kirin A1, а также дополнительный субпроцессор STL4R9. Также в часах имеется 4 ГБ внутренней памяти для хранения различных данных, в том числе и музыки. Размер дисплея “умных” часов вполне стандартный — 1.39 дюйма.
Также Huawei GT2 Pro оснастили более 100 тренировочных программ, включая гольф и зимние виды спорта. Часы также умеют отслеживать процесс сна пользователя, следить за изменением его сердечного ритма и количество кислорода в крови. Девайс можно использовать и для управления прослушиваемой музыки благодаря встроенной в часы соответствующей функции. Отдельно производитель отметил, что благодаря встроенному GPS, новинка способна запоминать пройденный путь и демонстрировать путь назад, к исходной точке.
По заявлению Huawei, новые “умные” часы компании способны проработать до 2-х недель от одного заряда, при этом пополнить энергию можно беспроводным методом. В GT2 Pro появилась возможность установки пользовательских обоев, для чего достаточно поднести смартфон Huawei к часам. Предзаказ новинки стартует уже с сегодня, 12 октября 2020 года, а старт продаж состоится 24 октября. К покупке будет доступно две версии часов: спортивная версия за 19,990 рублей и классическая за 22,990 рублей.