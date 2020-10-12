Состоялся российский анонс новых "умных" часов Huawei GT2 Pro

За последнее, к слову, отвечает собственный процессор компании Kirin A1, а также дополнительный субпроцессор STL4R9. Также в часах имеется 4 ГБ внутренней памяти для хранения различных данных, в том числе и музыки. Размер дисплея “умных” часов вполне стандартный — 1.39 дюйма.

Также Huawei GT2 Pro оснастили более 100 тренировочных программ, включая гольф и зимние виды спорта. Часы также умеют отслеживать процесс сна пользователя, следить за изменением его сердечного ритма и количество кислорода в крови. Девайс можно использовать и для управления прослушиваемой музыки благодаря встроенной в часы соответствующей функции. Отдельно производитель отметил, что благодаря встроенному GPS, новинка способна запоминать пройденный путь и демонстрировать путь назад, к исходной точке.