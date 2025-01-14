«Сосудистый отпечаток» сетчатки предскажет риск инсульта

Исследование показало, что так называемый «сосудистый отпечаток» включает 29 показателей состояния сосудов сетчатки. Эти показатели связаны с риском инсульта. Для анализа использовалась система на базе искусственного интеллекта Retina-based Microvascular Health Assessment System (RMHAS), которая изучает фотографии глазного дна, полученные с помощью фундус-камеры.

Ученые изучили данные 68 753 участников из биобанка Великобритании. Участники проходили анализ сетчатки, а также предоставляли информацию о своём возрасте, уровне артериального давления, уровне холестерина, весе и других параметрах. В итоговом анализе приняли участие 45 161 человек, за которыми наблюдали в среднем 12,5 лет. За этот период инсульт случился у 749 участников.

Результаты показали, что изменения в плотности сосудов сетчатки увеличивали риск инсульта на 10−19%, а снижение сложности и извилистости сосудов — на 10,5−19,5%. Даже при учете только возраста и пола, точность прогнозирования оказалась сопоставимой с использованием традиционных факторов риска, таких как давление и холестерин.