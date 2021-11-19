Сотни подростков уже привили новой вакциной «Спутник М»

Более того, в период тестирования препарат получили 400 несовершеннолетних. Всего 700 детей прошли необходимые исследования, чтобы получить свою порцию вакцины. В результате исследователи выяснили, что «Спутник М» вполне безопасен.

Ожидается, что в общей сложности в рамках клинических испытаний новым препаратом привьют около 3 тыс подростков.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, испытания вакцины проводятся на базе 10 поликлиник и двух городских больниц. По своей сути, «Спутник М» представляет собой одну пятую дозы «Спутника V».