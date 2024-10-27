Сотовая связь в РФ подорожает на 10-15% уже в 2025 г.

Операторы мобильной связи и интернета готовятся к повышению тарифов из-за растущих издержек и цен на оборудование. Согласно исследованию TelecomDaily, в 2025 году 95% российских телеком-компаний планируют увеличить цены на свои услуги, включая мобильную связь и платное ТВ. Почти половина из них (49%) рассчитывает на рост тарифов от 10 до 15%, а 22% ожидают повышения более чем на 20%. Проблемы с нехваткой оборудования и его подорожанием обозначили 66% опрошенных операторов.

В числе причин для повышения цен также значатся дефицит кадров и сложности с государственным регулированием, об этом сообщили 55% и 54% респондентов соответственно. Один из представителей крупной телеком-компании подчеркнул, что для поддержания качества услуг и модернизации сетей, созданных в других экономических условиях, индексация тарифов неизбежна. При этом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) заявили, что к ним не поступали сведения о планируемом повышении тарифов и, в случае необоснованного роста, они примут меры.

Эксперты объясняют, что проблема в недостаточном количестве производимого в России оборудования, большую часть которого приходится закупать за границей. Каждый новый виток санкций осложняет поставки и оплату таких товаров. Как отметил генеральный директор TelecomDaily, Денис Кусков, растущие ставки Центрального банка также делают кредиты менее доступными, что тормозит развитие бизнеса. Аналитики предполагают, что операторы будут увеличивать тарифы в пределах 10-12%, так как ФАС внимательно следит за ценами и готова реагировать на необоснованный рост.