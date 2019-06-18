Сотовые операторы начали искать пропавших людей

Крупнейшие российские сотовые операторы начали помогать в поиске пропавших людей. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

МегаФон провёл пилотный проект «Мегафон поиск» с поисковым отрядом «Лиза Алерт». Про это рассказали журналистам представитель оператора и координатор добровольческого поисково-спасательного отряда Олег Леонов.

С помощью сервиса отыскиваются потенциальные свидетели . Оператор задает район поиска человека по последним свидетельствам «Лизы Алерт» о его местонахождении и рассылает сообщения с описанием человека абонентам, которые были в районе поиска пропавшего примерно в то же время. По словам источников, с марта 2019 года МегаФон провел 60 рассылок, после всех пропавшие были найдены.

Во время рассылки сообщения получают только абоненты, согласившиеся на получение информационных материалов при оформлении договора с оператором. Среднее количество номеров, участвовавших в одной рассылке, – около 1000, минимальное – около 30. Расходы на рассылки для пилотного проекта «Мегафон» взял на себя.