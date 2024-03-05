Сотовый оператор Газпромбанк Мобайл обновил тарифы и дарит 100 ГБ за подключение

Оператор изменил период предоплаты, за который может предложить скидку 55%: период предоплаты составит 3 месяца вместо прежних 6. Кроме того, Газпромбанк Мобайл изменил стоимость годовых и ежемесячных тарифов, при этом предоплата тарифа на год также предполагает возможность получения скидки 65%, а при ежемесячной оплате связи и использовании карты Газпромбанка абонент может рассчитывать на скидку на связь до 50%.

А в рамках проводимой акции новые абоненты, которые поключат тарифы «Действуй» и «Побеждай», будут получать бонусные 100 ГБ равными пакетами по 8,5 ГБ в течение 12 месяцев. Гигабайты будут добавляться ежемесячно к основному пакету интернета при условии списания абонентской платы. Для участия в акции новый клиент оператора Газпромбанк Мобайл должен будет внести абонентскую плату до 15 мая 2024 года.

«Нам важно предлагать абоненту то, в чём он действительно заинтересован — и мы увеличили пакеты минут и интернета на всех наших тарифных планах. А дополнительные 100 ГБ будут означать для них возможность просмотра примерно 50 фильмов онлайн, прослушивание более 20000 музыкальных треков или просмотр более 500000 фотографий в соцсетях. Мессенджеры у нас по-прежнему будут безлимитными и не израсходуют трафик основного или дополнительного пакетов интернета», — рассказала генеральный директор Газпромбанк Мобайл Анастасия Спешилова.