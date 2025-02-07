Сотовый оператор Газпромбанка отвязал тарифы от трат по карте и увеличил количество гигабайт

Оператор предлагает три новых тарифа: «Начни», «Движение» и «Вперёд». В первый месяц пользователи получают от 5 до 10 ГБ дополнительно, а затем — бонусные гигабайты при ежемесячных покупках по карте Газпромбанка от 15 000 рублей. В Москве и области пакет «Начни» включает 11 ГБ и 300 минут, «Движение» — 22 ГБ и 600 минут, а «Вперёд» — 40 ГБ и 1000 минут.

При оплате на год вперед стоимость тарифов снижается на 20−30%. Например, тариф «Движение» при такой предоплате обойдётся в 3990 рублей вместо 5700. Абоненты также получают безлимитные звонки внутри сети, возможность переносить неиспользованные минуты и гигабайты на следующий месяц, а при переходе со своим номером — 100 ГБ на год.

Пользователи тарифов «Движение» и «Вперёд» получат безлимитный доступ к популярным мессенджерам. Дополнительные привилегии предусмотрены для клиентов Газпромбанка: например, активные абоненты получают +0,5% к ставке по накопительному счету, а владельцы кредитной карты «90 дней» — год бесплатной связи.

Для подключивших сервис «Привилегии» действуют особые условия: клиенты премиального уровня могут бесплатно пользоваться тарифом «Движение», а пользователи пакета «Плюс» получают 10 дополнительных гигабайт.

Генеральный директор Газпромбанк Мобайл Анастасия Спешилова отметила, что компания учитывает потребности клиентов и предлагает уникальные для рынка решения, включая привязку бонусов к банковским расходам. Оператор рассчитывает, что пользователи оценят новые условия.