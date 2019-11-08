Сотовый оператор разослал абонентам SMS от умерших людей

Как отметили журналисты онлайн-издания The Verge, абоненты, отправившие сообщения, не были осведомлены о том, что их поздравления не дошли до отправителей. При этом они также ничего не делали для того, чтобы сообщения повторно отправились 7 ноября. В числе людей, столкнувшихся с задержкой доставки сообщений, оказались не только клиенты крупных американских операторов связи, но даже пользователи канадских операторов и Google Voice.

Данная ситуация возмутила большинство интернет-пользователей, так как многих из них сбой заставил серьезно испугаться. Так, немало людей получили сообщения от уже умерших друзей и близких.