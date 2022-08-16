Сотрудница Apple помогла пользователю советом в TikTok. Теперь её грозятся уволить

По словам девушки, некоторое время назад она опубликовала в TikTok видеоролик, в котором помогла подписчице не стать жертвой мошенников.

Владелица iPhone обратилась в Кэмпбелл со своей проблемой: она потеряла свой iPhone на фестивале Coachella, после чего начала получать текстовые сообщения с угрозами. В них злоумышленники говорили, что продадут личную информацию девушки, если она не отвяжет свой смартфон от Apple ID.