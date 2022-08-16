Сотрудница Apple помогла пользователю советом в TikTok. Теперь её грозятся уволить

Сотрудница Apple помогла пользователю советом в TikTok. Теперь её грозятся уволитьНекрасивая история вышла
По словам девушки, некоторое время назад она опубликовала в TikTok видеоролик, в котором помогла подписчице не стать жертвой мошенников.
Владелица iPhone обратилась в Кэмпбелл со своей проблемой: она потеряла свой iPhone на фестивале Coachella, после чего начала получать текстовые сообщения с угрозами. В них злоумышленники говорили, что продадут личную информацию девушки, если она не отвяжет свой смартфон от Apple ID.
Я не могу точно сказать, откуда я знаю эту информацию, но могу сказать, что последние шесть лет я работаю сертифицированным инженером по оборудованию в одной компании, которая любит говорить о фруктах <...> Ваш телефон на самом деле бесполезен для них, и вы единственный человек, который может их спасти. Я предлагаю вам этого не делать.
Спустя какое-то время ролик Кэмпбелл завирусился и набрал 5 млн просмотров. В свою очередь реакция Apple на всё это оказалась достаточно странной — менеджер компании позвонил девушке и сказал удалить видео. В противном случае ей грозило дисциплинарное взыскание «вплоть до увольнения».
На момент написания материала, Apple никак не прокомментировала ситуацию.