Сотрудник CrowdStrike взял на себя ответственность за сбой Microsoft. Но это шутка

Опубликовано 19 июля 2024, 23:42
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Сотрудник CrowdStrike взял на себя ответственность за сбой Microsoft. Но это шуткаМногие юмористу поверили
Сотрудник компании CrowdStrike Винсент Флибустье решил потроллить СМИ на фоне глобального сбоя Windows. Он представился стажёром (возможно, так и есть) в этой компании, чьё обновление «сломало» тысячи устройств по всему миру и рассказал, что именно он виновник глобального сбоя.
© Vincent Flibustier / X
Сначала «стажёр» написал в соцсети Х, что в первый рабочий день он загрузил в систему небольшой апдейт, после чего мог пойти отдохнуть: «Первый рабочий день в Crowdstrike. Закинул небольшой апдейт, теперь можно отдыхать».
Но затем отправил твит о том, что его «несправедливо» уволили: «Уволен. Совершенно несправедливо», — на полном серьёзе написал Флибустье.
И шутка действительно удалась: многие СМИ и Telegram-каналы начали распространять его якобы признания в столь серьёзной проблеме, как мировой сбой в работе Windows.
На этом «виновник» не остановился: после того, как Флибустье добился желаемой реакции общественности, начал проситься на работу к Илону Маску.