Сотрудник CrowdStrike взял на себя ответственность за сбой Microsoft. Но это шутка

Сначала «стажёр» написал в соцсети Х, что в первый рабочий день он загрузил в систему небольшой апдейт, после чего мог пойти отдохнуть: «Первый рабочий день в Crowdstrike. Закинул небольшой апдейт, теперь можно отдыхать».

Но затем отправил твит о том, что его «несправедливо» уволили: «Уволен. Совершенно несправедливо», — на полном серьёзе написал Флибустье.

И шутка действительно удалась: многие СМИ и Telegram-каналы начали распространять его якобы признания в столь серьёзной проблеме, как мировой сбой в работе Windows.

На этом «виновник» не остановился: после того, как Флибустье добился желаемой реакции общественности, начал проситься на работу к Илону Маску.