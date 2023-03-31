Сотрудник М.Видео украл iPhone на 2 млн рублей для покупки скинов в Counter-Strike

Молодой человек настолько увлёкся Counter-Strike: Global Offensive и покупкой дорогих скинов для оружия, что решил пойти на преступление ради того, чтобы расплатиться с долгами.

Кирилл набрал микрозаймов на сумму 300 тыс рублей, но не смог вернуть их вовремя. Под давлением коллекторов он решил ограбить своё место работы.

В первый раз Кирилл вынес со склада девять смартфонов iPhone и один MacBook. Однако, его быстро раскрыли по камерам и молодой человек вернул украденное, объяснив свою ситуацию работодателю, который решил не увольнять его.

Однако, несмотря на первую неудачу, Кирилл снова решился на ограбление. В этот раз он вынес 15 iPhone на сумму 2 млн рублей и продал их на «Горбушке» за 320 тыс рублей, чем погасил свои долги.

Впоследствии, мучимый угрызениями совести, молодой человек сам пришёл в полицию и сознался в содеянном.