Наука и технологии
Опубликовано 16 октября 2025, 15:03
1 мин.

Сотрудник Минэнерго США собирал «клубничку» для генерации видео секса с роботами

Хотел сделать нейросеть
Многолетний сотрудник Министерства энергетики США (DOE), имеющий более чем двадцатилетний опыт работы и допуск к государственной тайне, так как имел отношение к ядерным технологиям, тайно собирал в течение 30 лет архив, состоящий из 187 000 порнографических изображений. Этим он занимался на своём рабочем компьютере.
© JSquish CC BY-SA 3.0 / Wikimedia Commons

Как сообщает портал 404Media, целью этого мужчины было создание нейросети, которая могла бы генерировать порнографический контент с использованием роботов.

В течение длительного времени он скрывал эту коллекцию на своём компьютере, полагая, что она не подключена к внутренней сети ведомства. Однако позже выяснилось, что более 100 000 изображений были случайно загружены в сетевое хранилище учреждения.

Сначала мужчина отрицал свою вину, сравнивая допрос отдела безопасности с «испанской инквизицией». Однако позже он признал свою причастность к этой коллекции. В результате его доступ к секретной информации был ограничен из-за нарушения протоколов информационной безопасности.

Он объяснил, что его работа над созданием порнографических материалов с помощью роботов была способом справиться с депрессией. Связаны ли его действия с психическими расстройствами, не уточняется.

Источник:404Media
Автор:Андрей Кадуков
