Сотрудник Минэнерго США собирал «клубничку» для генерации видео секса с роботами

Как сообщает портал 404Media, целью этого мужчины было создание нейросети, которая могла бы генерировать порнографический контент с использованием роботов.

В течение длительного времени он скрывал эту коллекцию на своём компьютере, полагая, что она не подключена к внутренней сети ведомства. Однако позже выяснилось, что более 100 000 изображений были случайно загружены в сетевое хранилище учреждения.

Сначала мужчина отрицал свою вину, сравнивая допрос отдела безопасности с «испанской инквизицией». Однако позже он признал свою причастность к этой коллекции. В результате его доступ к секретной информации был ограничен из-за нарушения протоколов информационной безопасности.

Он объяснил, что его работа над созданием порнографических материалов с помощью роботов была способом справиться с депрессией. Связаны ли его действия с психическими расстройствами, не уточняется.